В Бразилии хакеры взломали систему службы оповещений

Как отмечается в сообщении ведомства в соцсети X, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Платформа, рассылающая оповещения службы гражданской обороны, была отключена после взлома, в результате которого в различные регионы страны было отправлено сообщение от неизвестного лица.