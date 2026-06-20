В Бразилии хакеры взломали систему службы оповещений

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Жителям нескольких городов Бразилии пришло сообщение от национальной службы гражданской обороны страны со словом «мизантропия» из-за возможной хакерской атаки, сообщает национальная служба гражданской обороны.
Как отмечается в сообщении ведомства в соцсети X, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Платформа, рассылающая оповещения службы гражданской обороны, была отключена после взлома, в результате которого в различные регионы страны было отправлено сообщение от неизвестного лица.
«Отправленное сообщение относилось к типу “чрезвычайная тревога” и содержало слово “мизантропия”… Вероятно, это хакерская атака», — говорится в публикации ведомства.
Национальная служба гражданской обороны добавила, что проводит работы по восстановлению системы оповещений.
Бразильский портал G1 уточняет, что странные текстовые и аудиосообщения от службы обороны получили жители столицы страны Бразилия, а также Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Куритиба и других городов. В некоторых оповещениях упоминалось «нападение инопланетян», также часть сообщений были написаны с ошибками.