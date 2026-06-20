IRIB: делегация Ирана прибыла в Швейцарию на переговоры с США

ТЕГЕРАН, 20 июня. /ТАСС/. Иранская делегация прибыла в швейцарский Цюрих на переговоры с американской стороной. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.
В состав делегации вошли спикер Меджлиса (однопалатный парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи, заместитель председателя Совета безопасности Али Багери Кани и председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати. Стороны обсудят условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании.
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