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Подозреваемому в нападении на людей в Краснодаре назначили ряд экспертиз

Подозреваемому в нападении на людей в ТЦ в Краснодаре назначили ряд экспертиз.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следственные действия проводятся с подозреваемым в нападении на людей и убийстве в ТЦ Краснодара, назначен ряд экспертиз, сообщил СК РФ.

«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве (подпункта “е”, “и” части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (части 3 статьи 30, подпункта “а”, “е”, “и” части 2 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что 20 июня 2026 года фигурант, находясь в торговом центре, напал с ножом на посетителей. Уточняется, что погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения.

«В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенных преступлений, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-психиатрическая и экспертиза холодного оружия», — говорится в сообщении ведомства.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа из наиболее опытных следователей и криминалистов регионального следственного управления, добавили в ведомстве.