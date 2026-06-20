Подозреваемому в нападении на людей в Краснодаре назначили ряд экспертиз

«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве (подпункта “е”, “и” части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (части 3 статьи 30, подпункта “а”, “е”, “и” части 2 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».