Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе прогремел взрыв

Взрыв произошёл в Одессе на Украине.

Взрыв произошёл в Одессе на Украине.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Прозвучал взрыв в Одессе», — говорится в сообщении.

Ранее режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели в субботу, 20 июня, на Украине. Сирены прозвучали во всех регионах страны.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше