В Одессе прогремел взрыв

Взрыв произошёл в Одессе на Украине.
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
«Прозвучал взрыв в Одессе», — говорится в сообщении.
Ранее режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели в субботу, 20 июня, на Украине. Сирены прозвучали во всех регионах страны.
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