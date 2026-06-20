Telegraph: союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Союзники премьера Британии Кира Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, возможно, он заявит об этом уже в понедельник, сообщает газета Telegraph со ссылкой на официальных лиц.
В субботу Telegraph писала, что уже более 100 британских депутатов призывают к отставке Стармера.
«Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост… Критикуемый премьер-министр осознает, что “игра окончена”, — говорится в публикации издания со ссылкой на высокопоставленное правительственное лицо.
Как заявил один из депутатов-лейбористов в комментарии изданию, вероятно, Стармер назовет свою дату ухода уже в понедельник, учитывая, что его сейчас поддерживают лишь «друзья и семья».
В пятницу министр транспорта Великобритании Хайди Александер стала первым членом кабмина, призвавшим премьер-министра Кира Стармера уйти с поста после того, как его соперник Энди Бернхэм прошел в парламент ради попытки смещения премьера.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера — Бернхэму.