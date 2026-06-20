Жена Карпина: в родах мой муж нужен мне как никогда и нигде больше

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, отреагировала на слова журналистки Франс Пьеррон про ситуацию вингера сборной Бельгии Жереми Доку.
Журналистка раскритиковала игрока за то, что он уехал с чемпионата мира — 2026 к жене, которая должна родить ребёнка.
«Ну, ЧМ — это, безусловно, очень важно, тут вопросов нет. Но мне непонятно, почему какая-то тётка с телевизора считает нужным публично осуждать выбор мужчины, который наверняка дался ему непросто и был сделан по вполне веским причинам», — написала Карпина.
Она отметила, что ей странно такое слышать, потому что она сама будет рожать четвёртого ребёнка вместе с мужем.
"В родах он нужен мне как никогда и нигде больше.
Я не про то, что на роды нужно обязательно ехать. А то у нас же 50% людей читать не умеют. Я про то, что это выбор каждой отдельной пары, и он не должен подвергаться агрессивной критике", — добавила Дарья.
Ранее сообщалось, что у Карпина впервые родится сын после пяти дочерей.