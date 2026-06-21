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Telegraph: союзники Стармера уверены, что премьер готовится объявить об отставке

Союзники британского премьер-министра Кира Стармера убеждены, что он готовится покинуть пост, и не исключают, что заявление прозвучит уже в понедельник, 22 июня.

Союзники британского премьер-министра Кира Стармера убеждены, что он готовится покинуть пост, и не исключают, что заявление прозвучит уже в понедельник, 22 июня.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

По её данным, сам Стармер осознаёт, что «игра окончена». При этом число депутатов, призывающих его к отставке, уже превысило сотню.

Один из парламентариев-лейбористов заметил в комментарии изданию, что сейчас премьера поддерживают лишь «друзья и семья».

Ранее газета Financial Times сообщила, что министры в Великобритании начали убеждать Кира Стармера покинуть пост премьер-министра после того, как его политический соперник Энди Бёрнем получил место в парламенте.

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