Telegraph: союзники Стармера уверены, что премьер готовится объявить об отставке

Союзники британского премьер-министра Кира Стармера убеждены, что он готовится покинуть пост, и не исключают, что заявление прозвучит уже в понедельник, 22 июня.
Об этом сообщает газета The Telegraph.
По её данным, сам Стармер осознаёт, что «игра окончена». При этом число депутатов, призывающих его к отставке, уже превысило сотню.
Один из парламентариев-лейбористов заметил в комментарии изданию, что сейчас премьера поддерживают лишь «друзья и семья».
Ранее газета Financial Times сообщила, что министры в Великобритании начали убеждать Кира Стармера покинуть пост премьер-министра после того, как его политический соперник Энди Бёрнем получил место в парламенте.