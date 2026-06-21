Командир Головченко спас двух раненых и обеспечил закрепление ВС РФ

В Минобороны также рассказали о начальнике расчета FPV-дронов младшем сержанте Чингизе Янгизове. В ходе воздушной разведки он обнаружил тщательно замаскированную минометную позицию и опорный пункт ВСУ. Определив координаты, Янгизов произвел расчеты для поражения цели, оперативно передал данные на пункт управления артиллерией, после чего лично корректировал огонь. Благодаря его профессиональным действиям артиллерийская огневая позиция с расчетом и фортификационное сооружение ВСУ были уничтожены.