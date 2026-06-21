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Командир Головченко спас двух раненых и обеспечил закрепление ВС РФ

Старший лейтенант грамотно руководил подчиненными, беспрерывно координировал действия и огонь штурмовой группы.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Командир мотострелкового подразделения старший лейтенант Валентин Головченко в ходе штурма укрепленных опорных пунктов ВСУ организовал медицинскую помощь и эвакуацию двух раненых военнослужащих, после чего его подразделение закрепилось на новом рубеже. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что Головченко, действуя на наиболее опасном направлении, грамотно руководил подчиненными, беспрерывно координировал действия и огонь штурмовой группы.

«В ходе боя старший лейтенант Головченко быстро сориентировался в обстановке, организовал медицинскую помощь и эвакуацию двух военнослужащих, получивших ранения. Благодаря решительности и грамотному руководству офицера поставленная боевая задача была успешно выполнена. Штурмовики продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на новом рубеже, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны также рассказали о начальнике расчета FPV-дронов младшем сержанте Чингизе Янгизове. В ходе воздушной разведки он обнаружил тщательно замаскированную минометную позицию и опорный пункт ВСУ. Определив координаты, Янгизов произвел расчеты для поражения цели, оперативно передал данные на пункт управления артиллерией, после чего лично корректировал огонь. Благодаря его профессиональным действиям артиллерийская огневая позиция с расчетом и фортификационное сооружение ВСУ были уничтожены.