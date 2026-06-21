В Иране пригрозили США прекращением энергопоставок на Ближнем Востоке

«Американцы лучше понимают язык экономики и издержек. Если соглашение останется только на бумаге, потоки энергетических поставок по Ближнему Востоку будут прекращены», — написал Мохбер в X.
Он добавил, что иранские переговорщики также не будут удовлетворены, пока Вашингтон не обеспечит полное выполнение обязательств со своей стороны.
Ранее центральный штаб ВС Ирана заявил, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по территории Ливана в нарушение заключенного меморандума с США. До этого, 19 июня, израильская армия активизировала свои действия в Ливане, атаковав множество объектов «Хезболлах» в нескольких районах республики. Власти еврейского государства заявили, что это делается в ответ на удары по израильским военным в Южном Ливане и обстрелы северных районов Израиля.