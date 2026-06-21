Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране пригрозили США прекращением энергопоставок на Ближнем Востоке

Советник Верховного лидера республики Мохаммад Мохбер подчеркнул, что Тегеран не будет удовлетворен, пока Вашингтон не обеспечит полное выполнение своих обязательств.

ТЕГЕРАН, 21 июня. /ТАСС/. Советник Верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран прекратит энергопоставки на Ближнем Востоке, если США не будут выполнять обязательства по меморандуму о взаимопонимании.

«Американцы лучше понимают язык экономики и издержек. Если соглашение останется только на бумаге, потоки энергетических поставок по Ближнему Востоку будут прекращены», — написал Мохбер в X.

Он добавил, что иранские переговорщики также не будут удовлетворены, пока Вашингтон не обеспечит полное выполнение обязательств со своей стороны.

Ранее центральный штаб ВС Ирана заявил, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по территории Ливана в нарушение заключенного меморандума с США. До этого, 19 июня, израильская армия активизировала свои действия в Ливане, атаковав множество объектов «Хезболлах» в нескольких районах республики. Власти еврейского государства заявили, что это делается в ответ на удары по израильским военным в Южном Ливане и обстрелы северных районов Израиля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше