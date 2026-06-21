В Иране пригрозили США прекращением энергопоставок на Ближнем Востоке

Ранее центральный штаб ВС Ирана заявил, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по территории Ливана в нарушение заключенного меморандума с США. До этого, 19 июня, израильская армия активизировала свои действия в Ливане, атаковав множество объектов «Хезболлах» в нескольких районах республики. Власти еврейского государства заявили, что это делается в ответ на удары по израильским военным в Южном Ливане и обстрелы северных районов Израиля.