Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником, отметив их ответственность и огромную самоотдачу.
Глава государства обратился к врачам, медсёстрам, фельдшерам и преподавателям профильных учебных заведений.
Он подчеркнул, что всех их объединяет высокая цель — служение людям и сбережение здоровья нации.
«Вы выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд и, конечно, поддержка ваших родных и близких», — сказал Путин.
Президент добавил, что труд медицинского работника имеет огромное государственное и общенациональное значение.
В завершение он пожелал всем здоровья, благополучия и новых успехов.
«Благодарю за великодушие и верность профессии, за мужество, щедрость и доброту. С Днём медицинского работника!» — поздравил глава государства.
Ранее Путин поручил кабмину принять меры по поддержке отечественного биотехнологического приборостроения.