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Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником, отметив их ответственность и огромную самоотдачу.

Президент России Владимир Путин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником, отметив их ответственность и огромную самоотдачу.

Глава государства обратился к врачам, медсёстрам, фельдшерам и преподавателям профильных учебных заведений.

Он подчеркнул, что всех их объединяет высокая цель — служение людям и сбережение здоровья нации.

«Вы выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд и, конечно, поддержка ваших родных и близких», — сказал Путин.

Президент добавил, что труд медицинского работника имеет огромное государственное и общенациональное значение.

В завершение он пожелал всем здоровья, благополучия и новых успехов.

«Благодарю за великодушие и верность профессии, за мужество, щедрость и доброту. С Днём медицинского работника!» — поздравил глава государства.

Ранее Путин поручил кабмину принять меры по поддержке отечественного биотехнологического приборостроения.