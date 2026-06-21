Махачев инвестировал больше 50 млн рублей в развитие падела в Дагестане

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал, что инвестировал больше 50 млн рублей в развитие падела в Дагестане.
«Мы сами играли. Поэтому не как на бизнес я смотрел, чтобы сильно заработал на нём. Очень большие расходы получились. Больше 50 млн рублей мы вложили. Около 60, вместе со всеми кортами, заказали самые лучшие корты. Но сейчас всё работает, запись забита. Даже когда я сам хочу поиграть, занято бывает», — заявил он в интервью Адаму Зубайраеву.
17 июня стало известно, что бой Махачева и ирландца Иэна Гэрри возглавит турнир UFC 330.
Россиянин проведёт защиту чемпионского пояса в полусреднем весе 16 августа. Поединок пройдёт на «Эксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии.
В ММА на счету Гэрри 21 победа в 22 боях. У Махачева — 28 побед в 29 поединках.
Ранее тренер Махачева призвал не сравнивать бой против Гэрри с поединком Хабиб — Конор.