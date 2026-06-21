Махачев инвестировал больше 50 млн рублей в развитие падела в Дагестане

«Мы сами играли. Поэтому не как на бизнес я смотрел, чтобы сильно заработал на нём. Очень большие расходы получились. Больше 50 млн рублей мы вложили. Около 60, вместе со всеми кортами, заказали самые лучшие корты. Но сейчас всё работает, запись забита. Даже когда я сам хочу поиграть, занято бывает», — заявил он в интервью Адаму Зубайраеву.