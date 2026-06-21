Захарова напомнила об истории Волынской резни на фоне конфликта Варшавы с Киевом

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об истории Волынской резни 1943−1944 годов на фоне конфликта варшавских властей с Киевом вокруг ордена Белый орел.
«Важное напоминание СМИ (и не только) в связи с польско-украинским “орденопадом”, — написала дипломат в своем Telegram-канале. Она отметила, что ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Захарова также привела слова Навроцкого: «Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны». Она отметила, что жертвами украинских националистов из УПА в ходе Волынской резни 1943−1944 годов, действительно, были преимущественно поляки.
«Но с 1 ноября 1939 г. они были советскими гражданами. После разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 г. Западная Украина вошла в состав Союза ССР “с воссоединением ее с Украинской ССР”, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
«Резня началась в феврале 1943 года, когда ситуация на фронте кардинально изменилась и стало ясно, что немецко-фашистский режим долго на территории оккупированной Советской Украины не продержится. Украинские националисты решили, что пришел их час для этнических чисток. Подробнее см. документы НКГБ СССР о преступлениях ОУН-УПА на Волыни», — написала дипломат.
«Первый пик убийств прокатился по Волыни (территории современных Волынской, Ровненской и части Тернопольской областей Украины). Члены ОУН-УПА тысячами вырезали поляков и представителей других национальных меньшинств, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков, — напомнила она. — Вторая волна резни началась во второй половине 1943 года уже на территории Восточной Галиции (ныне Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области). Массовый террор против польского населения продолжался вплоть до лета 1944 года».