Захарова напомнила об истории Волынской резни на фоне конфликта Варшавы с Киевом

«Первый пик убийств прокатился по Волыни (территории современных Волынской, Ровненской и части Тернопольской областей Украины). Члены ОУН-УПА тысячами вырезали поляков и представителей других национальных меньшинств, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков, — напомнила она. — Вторая волна резни началась во второй половине 1943 года уже на территории Восточной Галиции (ныне Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области). Массовый террор против польского населения продолжался вплоть до лета 1944 года».