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Путин выразил особую благодарность медикам, несущим службу в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в День медицинского работника выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в День медицинского работника выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне специальной военной операции.

Об этом глава государства заявил в видеообращении.

«Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях. Спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров», — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил работу медицинских работников в исторических регионах России. Он подчеркнул, что врачи, младший медицинский персонал и фельдшеры проявляют милосердие и высокий профессионализм, заботясь о мирных гражданах, детях и пожилых людях.

Путин поздравил всех работников здравоохранения с профессиональным праздником, отметив их ответственность и огромную самоотдачу.