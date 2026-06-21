Путин выразил особую благодарность медикам, несущим службу в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в День медицинского работника выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне специальной военной операции.
Об этом глава государства заявил в видеообращении.
«Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях. Спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров», — сказал Путин.
Кроме того, президент отметил работу медицинских работников в исторических регионах России. Он подчеркнул, что врачи, младший медицинский персонал и фельдшеры проявляют милосердие и высокий профессионализм, заботясь о мирных гражданах, детях и пожилых людях.
Путин поздравил всех работников здравоохранения с профессиональным праздником, отметив их ответственность и огромную самоотдачу.