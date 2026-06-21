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Внук Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

Бывший вратарь тольяттинской «Лады» и «Сочи» Максим Третьяк объявил о завершении карьеры хоккеиста в возрасте 29 лет.

Бывший вратарь тольяттинской «Лады» и «Сочи» Максим Третьяк объявил о завершении карьеры хоккеиста в возрасте 29 лет.

В минувшем сезоне игрок провёл за «Ладу» и «Сочи» всего пять матчей в КХЛ.

«Всему когда-то приходит конец… Хоккей, я люблю тебя! Спасибо за всё — ты навсегда в моём сердце!» — написал он в соцсетях.

Напомним, что Максим Третьяк является внуком легендарного советского вратаря, президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.

Ранее Владислав Третьяк поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира — 2026 в Швейцарии.