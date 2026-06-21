Вэнс: США добиваются устойчивого прекращения огня в Ливане

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация стремится обеспечить устойчивое прекращение огня в Ливане и считает, что ситуация на этом направлении улучшается. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«[Госсекретарь США] Марко [Рубио] и вся команда активно занимаются происходящим в Ливане. Несмотря на заголовки в СМИ, на самом деле ситуация там улучшается и немного снижается напряженность, — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Швейцарию, где, как ожидается, пройдут переговоры США и Ирана. — Нам придется и далее этим заниматься, чтобы обеспечить безопасность Израиля и Ливана. Цель состоит именно в этом — обеспечить безопасность во всем регионе».
Как отметил Вэнс, говоря о ситуации в Ливане, «большая проблема в том, что кто-то будет стрелять, а кто-то отвечать на это». Как он добавил, «нужно, чтобы прекратили стрелять на достаточно долгий срок, чтобы прекращение огня устоялось». «И именно этого мы пытаемся добиться, — подчеркнул вице-президент США. — Мы продолжим работать над этим, ситуация улучшается».
Ранее 12-й канал телевидения Израиля сообщил, что войска еврейского государства, действующие в Ливане против отрядов шиитской организации «Хезболлах», получили приказ прекратить огонь и продолжить удерживать в Южном Ливане занятые ею позиции вдоль так называемой желтой линии.
20 июня центральный штаб ВС Ирана заявил, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по территории Ливана в нарушение заключенного меморандума с США. 19 июня израильская армия активизировала свои действия в Ливане, атаковав множество объектов «Хезболлах» в ряде районов республики. Власти еврейского государства заявили, что это делается в ответ на удары по израильским военным в Южном Ливане и обстрелы северных районов Израиля.