Вэнс: США добиваются устойчивого прекращения огня в Ливане

«[Госсекретарь США] Марко [Рубио] и вся команда активно занимаются происходящим в Ливане. Несмотря на заголовки в СМИ, на самом деле ситуация там улучшается и немного снижается напряженность, — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Швейцарию, где, как ожидается, пройдут переговоры США и Ирана. — Нам придется и далее этим заниматься, чтобы обеспечить безопасность Израиля и Ливана. Цель состоит именно в этом — обеспечить безопасность во всем регионе».