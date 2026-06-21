Кишинев участвует в схемах поставок оружия ВСУ, заявил посол России

На вопрос о том, известны ли объемы военных грузов и численность наемников, идущих на Украину через Молдавию, Озеров отметил, что посольство, как официальное представительство, не занимается такими вопросами, но следит за информацией в официальной прессе, в которую «прорывается, что есть поток оружия, и более того, оно иногда и конфисковывается».
«Потом оказывается, что это была не единственная поставка, оказывается, что их было несколько, оказываются также (другие — ред.) страны, которые принимают участие в такого рода поставках, что, естественно, показывает вовлеченность молдавских властей в эти схемы. Вольную или невольную. Возможно, они и не желают этого. Мы бы хотели, чтобы они опровергли свое участие», — сказал Озеров.
В феврале 2025 года и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Молдавия выступает в качестве одного из основных перевалочных пунктов трафика нелегального оружия с Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.