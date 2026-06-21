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ФСБ опубликовала документы о зверствах нацистов в Старобельске

ФСБ: нацисты зверски убивали в Старобельске детей, даже грудничков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Германские нацисты в годы Великой Отечественной войны зверски убивали в Старобельске Ворошиловградской области (ныне Луганская Народная Республика) детей, в том числе грудничков, об этом рассказывается в опубликованном архивном документе ФСБ России.

В пятницу в Москве прошла презентация сборника «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений», созданного на основе документов Центрального архива ФСБ России и архивов территориальных органов безопасности.

«Этот сборник документов впечатляет своей актуальностью и современностью», — сказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

Каждый заинтересованный читатель найдет в сборнике множество исторических параллелей и аналогий с нынешним временем, добавил он.

«Прежде всего, стоит обратить внимание на упоминаемые в документах топонимы, связанные с преступлениями нацистских оккупантов. Среди них: Сталино (Донецк), Ворошиловград (Луганск), Мариуполь, Мелитополь, Артемовск, Бахмут, Константиновка, Волноваха, Часов Яр, Ясиноватая и Старобельск. Сегодня эти же топонимы звучат в сообщениях СМИ как места военных преступлений нынешних украинских националистов, в том числе и в отношении детей», — отметил Матвеев.

Счет детей, погибших с 2014 года на Донбассе в результате ударов ВСУ, идет на сотни, напомнил он.

Среди опубликованных материалов сборника — составленная в мае 1943 года докладная записка наркома внутренних дел Украинской ССР Василия Сергиенко на имя начальника 2-го Управления (контрразведка) Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР Петра Федотова «О зверствах немецко-фашистских захватчиков в Старобельске Ворошиловградской области». В этом документе сообщалось о найденных на территории старобельского аэродрома ямах с трупами убитых жителей Старобельска и окрестных сел.

«В ямах находилось 270 трупов, среди которых обнаружены трупы 50 женщин и 9 детей от 4 месяцев до 12 лет. Осмотром трупов установлено, что некоторые из них с отрезанными ушами, носами, с раздробленными черепами и вырезанными грудями», — процитировал документ Олег Матвеев.

Гитлеровцы полностью оккупировали Ворошиловградскую область в июле 1942 года, установив режим кровавого террора и насилия. 4 сентября 1943 года советские войска полностью освободили ее от захватчиков.

«Нацистскую практику жестоких убийств детей в наши дни продолжает киевский режим. Неслучайно, что те же самые географические названия, что упоминаются в сборнике, в том числе и Старобельск, сегодня фигурируют в расследованиях Следственного комитета Российской Федерации», — подчеркнул Матвеев.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.

Президент России Владимир Путин на совещании 1 июня называл атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков. Президент подчеркнул, что киевская верхушка совершила их сознательно и, похоже, решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом.

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