ФСБ опубликовала документы о зверствах нацистов в Старобельске

«Прежде всего, стоит обратить внимание на упоминаемые в документах топонимы, связанные с преступлениями нацистских оккупантов. Среди них: Сталино (Донецк), Ворошиловград (Луганск), Мариуполь, Мелитополь, Артемовск, Бахмут, Константиновка, Волноваха, Часов Яр, Ясиноватая и Старобельск. Сегодня эти же топонимы звучат в сообщениях СМИ как места военных преступлений нынешних украинских националистов, в том числе и в отношении детей», — отметил Матвеев.