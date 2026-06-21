The Observer: Стармер может объявить об отставке 22 июня

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может объявить о своей отставке 22 июня в связи с утратой доверия со стороны депутатов правящей Лейбористской партии. Об этом сообщила еженедельная газета The Observer со ссылкой на источники.
По ее данным, Стармер после разговоров с членами кабинета министров, своими советниками, лидерами профсоюзов и донорами Лейбористской партии пришел к выводу, что более не может занимать офис на Даунинг-стрит, 10. Ожидается, что он объявит о своем уходе на следующей неделе, возможно, уже 22 июня. Согласно изданию, Стармер определит временные рамки своего ухода, чтобы обеспечить упорядоченный транзит власти. Вполне вероятно, что он формально покинет свой пост в сентябре перед съездом Лейбористской партии.
Ранее Стармер заявил, что не уйдет добровольно в отставку после того, как его однопартиец мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм победил на довыборах в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Считается, что теперь Бернэм может бросить вызов лидерству Стармера, который растерял поддержку левого фланга Лейбористской партии.
Для запуска процедуры смены лидера лейбористов Бернэму понадобится заручиться поддержкой 20% членов фракции (81 парламентарий на текущий момент). После этого члены партии голосуют за предпочтительного кандидата. В случае победы во внутрипартийной борьбе Бернэм автоматически станет премьер-министром, так как лейбористы сейчас находятся у власти. В настоящее время около 100 депутатов Палаты общин от Лейбористской партии публично потребовали ухода Стармера.
Пост лидера лейбористов может занимать исключительно член парламента. Именно поэтому Бернэм был вынужден сперва избраться в Палату общин, чтобы затем иметь возможность запустить процедуру смены лидера Лейбористской партии и, как следствие, премьер-министра страны. Согласно The Observer, его кандидатуру поддерживают как минимум 200 депутатов-лейбористов — почти половина парламентской фракции. Как отметила газета, в таких условиях бывший глава Минздрава Великобритании Уэз Стритинг, который также назывался возможным преемником Стармера, может отказаться от участия во внутрипартийной гонке и договориться о совместной работе с Бернэмом.
Политический кризис разгорелся в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее. Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но отказался уходить с постов лидера лейбористов и премьера.