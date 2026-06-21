Навроцкий объяснил, почему лишил Зеленского польской награды

Как сообщает телеканал TVP World, в пятницу Навроцкий объявил об отзыве награды, которой Зеленский был удостоен в 2023 году предыдущим президентом Анджеем Дудой. Данное решение было принято в связи с героизацией членов УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ).
«Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог… И этот болевой порог был превышен, и поэтому я забрал орден Белого орла у… Зеленского», — приводит слова польского президента телеканал TVP World.
В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.
* Запрещенная в России экстремистская организация.