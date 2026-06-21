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Навроцкий объяснил, почему лишил Зеленского польской награды

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что принял решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной, по его словам, стало превышение «болевого порога» страны.

Источник: AP 2024

Как сообщает телеканал TVP World, в пятницу Навроцкий объявил об отзыве награды, которой Зеленский был удостоен в 2023 году предыдущим президентом Анджеем Дудой. Данное решение было принято в связи с героизацией членов УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ).

«Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог… И этот болевой порог был превышен, и поэтому я забрал орден Белого орла у… Зеленского», — приводит слова польского президента телеканал TVP World.

В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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