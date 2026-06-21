Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация Ирана прибыла в Швейцарию для обсуждения сделки с Вашингтоном

Делегация Исламской Республики Иран прибыла в швейцарский Цюрих для проведения переговоров с американской стороной. Как сообщила иранская гостелерадиокомпания, в состав делегации вошли ключевые фигуры политического и экономического руководства страны.

Источник: Life.ru

Возглавил делегацию спикер Меджлиса (однопалатный парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Также в переговорах примут участие министр иностранных дел Аббас Аракчи, заместитель председателя Совета безопасности Али Багери Кани и председатель Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати. Высокий уровень представительства свидетельствует о том, что стороны намерены обсуждать не только политические, но и экономические аспекты будущего соглашения.

Сторонам предстоит обсудить условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании, который был согласован на уровне президентов.

Ранее Life.ru писал, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана. Перед вылетом он сообщил, что планирует провести в Швейцарии один-два дня, чтобы надлежащим образом начать переговорный процесс.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше