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В Крыму объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Крыма.

Ракетная опасность объявлена на территории Крыма.

Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону.

«Ракетная опасность в Республике Крым», — говорится в публикации.

Ранее обломки беспилотного летательного аппарата упали в Крымске Краснодарского края. В результате этого загорелась хозяйственная постройка во дворе частного домовладения.

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