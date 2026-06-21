В Крыму объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Крыма.
Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону.
«Ракетная опасность в Республике Крым», — говорится в публикации.
Ранее обломки беспилотного летательного аппарата упали в Крымске Краснодарского края. В результате этого загорелась хозяйственная постройка во дворе частного домовладения.
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