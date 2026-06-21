Возмездие настигло: страшная судьба Скрепецкого, Кузьминова и других беглецов, предавших родину

Семён Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков) покинул Россию и обосновался в Польше ещё в 2021 году. Здесь, как и до этого на родине, он рисовал карикатуры на российских и белорусских политиков, включая президента России Владимира Путина, главу Белоруссии Александра Лукашенко, чеченского лидера Рамзана Кадырова и других. На протяжении многих лет он участвовал в художественных проектах, связанных с общественно-политической тематикой, а его работы регулярно вызывали дискуссии как среди сторонников, так и среди критиков его взглядов.