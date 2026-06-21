Херсонская область осталась без света

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Херсонская область аварийно обесточена из-за технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области, сообщила компания «Херсонэнерго» в своем Telegram-канале.
«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская область», — говорится в публикации.
Как уточняется, полностью без света остались Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский муниципальные округа.
Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.