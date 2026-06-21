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Навроцкий: Зеленский превысил болевой порог Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил причину лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла. Поводом он назвал «превышение болевого порога Польши». Заявление прозвучало на праздновании Национального дня Силезских восстаний в Грабовке.

Источник: Life.ru

«Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен, поэтому я отозвал у президента Зеленского орден Белого орла», — сказал Навроцкий.

Он подчеркнул, что глава государства отвечает за прошлое, настоящее и будущее, а также за то, чтобы говорить от имени тех, кого больше нет с нами и кто не может говорить.

Международный конфликт начался после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя в честь УПА*. В ответ президент Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал изменить название. Киев отказался, и Варшава расценила отказ как провокацию. После этого несколько украинских чиновников возвращали награды — среди них глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов**, посол в Польше Василий Боднар, а также экс‑президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко**.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Экстремистская организация, запрещённая в России.

**Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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