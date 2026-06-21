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Сборная Бразилии не сможет рассчитывать на Рафинью в ближайших матчах ЧМ

Нападающему сборной Бразилии Рафинье диагностирована мышечная травма задней поверхности правого бедра во время чемпионата мира — 2026.

Нападающему сборной Бразилии Рафинье диагностирована мышечная травма задней поверхности правого бедра во время чемпионата мира — 2026.

«Игрок будет проходить интенсивный курс лечения под наблюдением медицинского штаба сборной с целью как можно более быстрого восстановления и возвращения к тренировкам», — сообщили в команде.

Игрок вернётся в строй не раньше ⅛ финала чемпионата мира — 2026.

На старте мундиаля бразильцы сыграли вничью с командой Марокко (1:1). Затем они разгромили сборную Гаити со счётом 3:0. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с Шотландией.

Ранее главный тренер сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии.