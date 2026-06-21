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ЦАХАЛ назвала погибшего под ее обстрелом журналиста Al Jazeera членом ХАМАС

ЦАХАЛ назвала погибшего под ее обстрелом журналиста Вишаха членом ХАМАС.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала погибшего в результате ее обстрела сектора Газа оператора катарского телеканала Al Jazeera Ахмеда Вишаха членом палестинского движения ХАМАС.

В субботу телеканал сообщил о гибели своего оператора в результате израильского удара по дому в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа. В апреле в результате удара израильского беспилотника в секторе Газа погиб его брат, корреспондент Al Jazeera Мухаммед Вишах.

«Ранее сегодня (в субботу — ред.) в результате прицельного удара в центральном районе сектора Газа ЦАХАЛ ликвидировал Ахмеда… Вишаха, террориста военного крыла ХАМАС, который служил снайпером. Он был ликвидирован вместе с двумя другими террористами ХАМАС. Параллельно с работой фотожурналистом Al Jazeera в последние годы Вишах был боевиком ХАМАС», — говорится в публикации в Telegram-канале израильской армии.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в последние дни заявляли, что присутствие израильских сил в буферных зонах в Ливане, Сирии и секторе Газа вписывается в новую концепцию безопасности, при которой исключается проникновение вражеских элементов на территорию Израиля по сценарию атаки движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

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