ЦАХАЛ назвала погибшего под ее обстрелом журналиста Al Jazeera членом ХАМАС

«Ранее сегодня (в субботу — ред.) в результате прицельного удара в центральном районе сектора Газа ЦАХАЛ ликвидировал Ахмеда… Вишаха, террориста военного крыла ХАМАС, который служил снайпером. Он был ликвидирован вместе с двумя другими террористами ХАМАС. Параллельно с работой фотожурналистом Al Jazeera в последние годы Вишах был боевиком ХАМАС», — говорится в публикации в Telegram-канале израильской армии.