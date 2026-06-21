Вандалы, пытавшиеся испортить Зеркальный пруд, арестованы, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Несколько человек арестованы за попытку испортить Зеркальный пруд в Вашингтоне, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Днем ранее Трамп сообщил, что вандалы попытались обезобразить Зеркальный пруд с применением химии, однако им удалось нанести ущерб лишь небольшому участку водоема.
«Полиция парков США арестовала несколько человек за вандализм в отношении нашего великолепного Зеркального пруда», — написал Трамп в Truth Social.
Президент добавил, что это серьезное преступление, связанное с уничтожением национальных памятников, и пригрозил всем причастным тюремными сроками.
Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела.
Зеркальный пруд — знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь «У меня есть мечта». Кроме того, именно здесь была снята одна из культовых сцен мирового кинематографа: встреча Форреста Гампа и его возлюбленной Дженни во время антивоенного митинга.