Херсонская область обесточена из-за аварии в Запорожье

Херсонская область осталась без электричества из-за технологического нарушения в энергосистеме соседней Запорожской области.
Об этом сообщили в компании Херсонэнерго.
По данным энергетиков, аварийно отключены 14 муниципальных округов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов», — говорится в публикации.
14 июня 14 муниципалитетов Херсонской области остались без электроснабжения вследствие технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области.