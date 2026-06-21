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Херсонская область обесточена из-за аварии в Запорожье

Херсонская область осталась без электричества из-за технологического нарушения в энергосистеме соседней Запорожской области.

Херсонская область осталась без электричества из-за технологического нарушения в энергосистеме соседней Запорожской области.

Об этом сообщили в компании Херсонэнерго.

По данным энергетиков, аварийно отключены 14 муниципальных округов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов», — говорится в публикации.

14 июня 14 муниципалитетов Херсонской области остались без электроснабжения вследствие технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области.