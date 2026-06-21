Захарова напомнила, что ставшие жертвами УПА* поляки были гражданами СССР

«Да, жертвами украинских националистов из УПА* в ходе Волынской резни 1943−1944 гг. были преимущественно поляки. Но с 1 ноября 1939 года они были советскими гражданами. После разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 г. Западная Украина вошла в состав Союза ССР», — написала она в своем Telegram-канале.