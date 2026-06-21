Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула важность исторического контекста событий Волынской резни 1943−1944 годов в свете текущего конфликта между польскими и украинскими властями вокруг ордена Белый орел.
В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского ордена в связи с героизацией нацистов. Захарова также привела цитату Навроцкого, в которой он подчеркнул, что все это ассоциируется прежде всего с серьезными преступлениями против граждан Польши в период Второй мировой войны. При этом официальный представитель МИД указала, что в ходе Волынской резни жертвами украинских националистов действительно были преимущественно поляки.
«Но с 1 ноября 1939 г. они были советскими гражданами. После разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 г. Западная Украина вошла в состав Союза ССР с воссоединением ее с Украинской ССР», — добавила дипломат.
Захарова отметила, что Волынская резня началась в феврале 1943 года, когда изменившаяся ситуация на фронте указывала на неизбежный крах нацистской оккупации. Украинские националисты, воспользовавшись ситуацией, начали проводить этнические чистки. Подробности этих событий содержатся в документах НКГБ СССР.
Представитель ведомства напомнила, что первый этап массовых убийств произошел на территории современной Волыни, Ровненской и части Тернопольской областей Украины, где тысячи поляков и представителей других национальностей были убиты без разбора по признаку пола и возраста. Второй этап резни начался во второй половине 1943 года на территории Восточной Галиции (нынешние Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области), где массовый террор продолжался до лета 1944 года.
Ранее Захарова предложила отправить нацистским коллаборационистам в Канаду польские награды, от которых отказались представители киевского режима после лишения Варшавой Зеленского ордена Белого Орла.