Захарова напомнила историю Волынской резни на фоне конфликта Польши и Киева

В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского ордена в связи с героизацией нацистов. Захарова также привела цитату Навроцкого, в которой он подчеркнул, что все это ассоциируется прежде всего с серьезными преступлениями против граждан Польши в период Второй мировой войны. При этом официальный представитель МИД указала, что в ходе Волынской резни жертвами украинских националистов действительно были преимущественно поляки.