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В Швеции нашли запись утерянной песни Цоя

В шведском архиве нашли запись утерянной песни Цоя, пролежавшей там 30 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Считавшуюся утраченной песню Виктора Цоя нашли на кассете, которая более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции, рассказал архивист и коллекционер Сергей Чубраев.

По его словам, в 2020 году ему в руки попал листок, «исписанный рукой Цоя».

«Это был текст песни “Дети минут” … Тогда официально считалось, что песня утеряна», — пояснил Чубраев в беседе с «КП-Петербург».

По словам коллекционера, эту песню Цой пел только в узком кругу друзей и других музыкантов и не исполнял ее на концертах, не записывал в студии — не хотел обидеть коллег, которые упоминались в тексте.

Чубраев захотел отыскать произведение. Методом исключения он убрал из поиска СНГ, потому что, по его мнению, если за 30 лет ничего не нашли, то шансов нет. Тогда он стал писать всем иностранцам, кто был знаком с Цоем в 80-е — у них, по словам коллекционера, в те годы часто были при себе камеры, диктофоны, плееры и другие гаджеты. Среди опрошенных им была и Сара Океррен, которая приезжала в Ленинград из Швеции учить русский и к отцу, работавшему генконсулом в СССР.

«Я спросил, слышала ли она эту песню? И она ответила: да, я ее записала на плеер. Это было в 1988 году на вечеринке у Георгия Гурьянова… Виктор решил спеть несколько песен по заказу девушек. В том числе и “Дети минут”, — заявил Чубраев.

Два года назад коллекционер получил кассету, ее оцифровали в студии.

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