В Швеции нашли запись утерянной песни Цоя

Чубраев захотел отыскать произведение. Методом исключения он убрал из поиска СНГ, потому что, по его мнению, если за 30 лет ничего не нашли, то шансов нет. Тогда он стал писать всем иностранцам, кто был знаком с Цоем в 80-е — у них, по словам коллекционера, в те годы часто были при себе камеры, диктофоны, плееры и другие гаджеты. Среди опрошенных им была и Сара Океррен, которая приезжала в Ленинград из Швеции учить русский и к отцу, работавшему генконсулом в СССР.