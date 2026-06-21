Германия одержала волевую победу над Кот-д’Ивуаром в матче группы ЧМ-2026

Сборная Германии обыграла команду Кот-д’Ивуара в матче второго тура группового раунда чемпионата мира — 2026.
Встреча группы Е завершилась со счётом 2:1.
Первыми забили ивуарийцы: на 30-й минуте счёт в матче открыл Франк Кесси. Немцы смогли вернуть равенство в игре только во второй половине: голом отметился Дениз Ундав на 68-й минуте. Уже в компенсированное время он оформил дубль и принёс победу своей команде.
Таким образом, Германия набрала шесть очков и единолично возглавила квартет E. Кот-д’Ивуар с тремя очками на второй позиции.
Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей.