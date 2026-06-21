Движение по Крымскому мосту временно перекрыто для автотранспорта

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Об этом проинформировали в Telegram-канале информцентра.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
В среду, 17 июня, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали.
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