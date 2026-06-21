В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины.
Ранее телеканал уже сообщал о взрыве в Сумах незадолго до полуночи.
«В Сумах снова слышали взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат по всей стране.
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