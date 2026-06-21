Монастырь РПЦ в ФРГ получил огромный счет за свет из-за ошибки робота

«Коммунальные роботы в немецких концернах сошли с ума. На днях монастырь получил шоковый счет от нашего поставщика электроэнергии на 35 869,00 €. Автоматическое списание с банка было назначено на этот понедельник… Компьютер просто “из головы” нарисовал нам промышленный расход!», — написал он на своей странице в Facebook* (социальная сеть Meta, запрещена в РФ).