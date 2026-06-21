В МИД прокомментировали острый конфликт между Варшавой и Киевом: Захарова напомнила о Волынской резне

Дипломат указала, что массовые убийства в первую очередь затронули Волынь. Сейчас это Волынская, Ровненская и части Тернопольской областей Украины. Захарова напомнила, что боевики ОУН-УПА* уничтожали поляков и представителей иных этнических групп тысячами, при этом жертвами становились даже женщины, дети и пожилые люди.