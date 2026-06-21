Путин пообещал обеспечить доступность качественной медицины по всей России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти продолжат работу, чтобы качественная медицина была доступна по всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье.
«Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием», — сказал Путин.