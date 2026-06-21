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Путин призвал ускорить внедрение научных разработков в работу медиков

Путин призвал как можно быстрее внедрять научные разработки в работу медиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Научные достижения должны как можно быстрее внедряться в первичное звено медицины, заявил президент России Владимир Путин.

Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником, отметив их ответственное отношение к работе.

«Важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников», — отметил глава государства в видеообращении.

Путин отметил, с участием ученых и ведущих технологических компаний в России разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий.

«Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний, для сохранения активной, полноценной жизни человека», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что профессия врача в России должна быть одной из самых престижных, а в медицину шли «молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант».

«Уверен, что опытные наставники передадут им не только знания, но и важнейшие ценности, которыми всегда славилось отечественное здравоохранение. Уважение к человеку, верность врачебному долгу, милосердие и ответственность», — добавил Путин.

День медицинского работника в России отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2026 году этот праздник отмечается 21 июня.