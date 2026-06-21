Фицо заявил, что не упустит возможности вести диалог с Путиным

«Я не упущу ни одной возможности вести диалог и с российским президентом Владимиром Путиным», — сказал Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Премьер подчеркнул, что является сторонником диалога с Россией, а также ведет его с Владимиром Зеленским несмотря на то, что «по многим темам имеет диаметрально противоположный взгляд».