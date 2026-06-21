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Фицо заявил, что не упустит возможности вести диалог с Путиным

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что является большим сторонником разговора с Россией.

БРАТИСЛАВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я не упущу ни одной возможности вести диалог и с российским президентом Владимиром Путиным», — сказал Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Премьер подчеркнул, что является сторонником диалога с Россией, а также ведет его с Владимиром Зеленским несмотря на то, что «по многим темам имеет диаметрально противоположный взгляд».

Фицо указал, что Словакия остается мирной страной и борется за соблюдение международного права. «Мы суверенны в своих взглядах. Мы должны быть заинтересованы поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения с каждым, кто так же относится к Словакии», — сказал он. Словацкий премьер осудил «двойные стандарты Евросоюза».

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