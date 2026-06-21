Навроцкий: Зеленский превысил «болевой порог» польского народа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за того, что он превысил «болевой порог» поляков, присвоив одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Мы — гордая польская нация, и у нас свой болевой порог. Болевой порог превышен, поэтому я и забрал у Зеленского орден Белого орла», — сказал Навроцкий во время публичного мероприятия на юге Польши, его слова приводит портал TVP World.