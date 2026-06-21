Оператор Al Jazeera погиб при ударе Израиля по сектору Газа

«Оператор Al Jazeera Ахмед Вишах погиб при израильском ударе по дому в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа», — указано в сообщении канала.
«В результате прицельного удара в центральном районе сектора Газа ЦАХАЛ ликвидировал Вишаха, террориста военного крыла ХАМАС, который служил снайпером», — заявили в военном ведомстве.
В заявлении военных также сказали, что помимо работы фотожурналиста в последние годы Вишах выполнял боевые задачи для ХАМАС. По их данным, вместе с ним уничтожили ещё двух предполагаемых «террористов».
В апреле в результате удара израильского беспилотника погиб брат Ахмеда, корреспондент Al Jazeera Мухаммед Вишах. Его автомобиль полностью сгорел при атаке дрона, от машины почти ничего не осталось.
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