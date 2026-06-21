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БПЛА атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

БПЛА атаковал многоквартирный дом в Белгородской области, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгородской области, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщает региональный оперштаб.

«В Яковлевском округе в городе Строитель беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации в одной квартире загорелся балкон — пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Кроме того, в доме повреждены фасад и окна. Все оперативные службы работают на месте», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».

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