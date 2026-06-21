Силы ПВО сбили четыре БПЛА в Севастополе

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Четыре БПЛА сбито в районе Балаклавы и мыса Фиолент в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».
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