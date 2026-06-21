N12 узнал об указе ЦАХАЛ прекратить огонь в Ливане, но не выводить войска

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения угроз и инфраструктуры, названной террористической, в соответствии с условиями прекращения огня. При этом за пределами «Желтой линии» наступательные действия проводиться не будут, за исключением случаев, связанных с устранением угроз.
В ЦАХАЛ заявили, что перемирие не предусматривает вывода израильских войск из южного Ливана.
В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, среди прочего, предусматривает 60-дневное прекращение огня на всех фронтах, открытие Ормузского пролива Ираном и снятие морской блокады с иранских портов. Тогда израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выводить свои войска из Ливана до тех пор, пока этого требуют «нужды безопасности Израиля».
Днем 20 июня Иран объявил о повторной блокаде Ормузского пролива из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Израильская армия (ЦАХАЛ), в свою очередь, обвинили в нарушении прекращения огня Ливан.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи предупредил США, что из-за действий Израиля подписанный меморандум может оказаться под угрозой.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».