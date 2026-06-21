N12 узнал об указе ЦАХАЛ прекратить огонь в Ливане, но не выводить войска

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, среди прочего, предусматривает 60-дневное прекращение огня на всех фронтах, открытие Ормузского пролива Ираном и снятие морской блокады с иранских портов. Тогда израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выводить свои войска из Ливана до тех пор, пока этого требуют «нужды безопасности Израиля».