Пушков высказался об обвинениях Украины в неонацизме со стороны России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а доводы — новых сторонников, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В пятницу президент Польши сообщил, что за героизацию членов УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ) лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
«Украина громко заявила о своей приверженности героизации укронацистов, сотрудничавших с Гитлером, уже не только внутри страны, но и на мировой арене. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а наши доводы — новых сторонников», — написал Пушков в Telegram-канале.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.
Боевое крыло ОУН* — «Украинская повстанческая армия*» (УПА*, запрещена в России как экстремистская) — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.