В Бразилии миллионы людей получили уведомление о нашествии инопланетян

О произошедшем рассказал секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Министерства интеграции и регионального развития страны Волней Вольфф, передает «Аженсия Бразил». Бразильцы получили несколько вариаций сообщений от хакеров, отмечает G1. Некоторые из них представляли собой просто набор слов с грамматическими ошибками и сленгом. Другой вариант сообщения гласил: «Защитите себя: ИНОПЛАНЕТНАЯ АТАКА, ЛЮДИ, МЫ ПРИБЫЛИмизантроп». Подобные уведомления всплывали на экранах смартфонов поверх других приложений.