Telegraph: Союзники ждут отставки Стармера 22 июня

В начале мая почти 100 членов партии призвали Стармера уйти после провала на местных выборах. На этом фоне депутат Джош Саймонс сдал мандат Бернхэму — тот подтвердил намерение бороться за пост премьера. Затем ушедший с поста министра здравоохранения Уэс Стритинг объявил о планах участвовать в борьбе за руководство Лейбористской партией и кресло премьер‑министра. Он объяснил уход из правительства потерей доверия к Стармеру. Сам Стармер заявил, что отставка министра обороны Джона Хили, его заместителя и ещё двух помощников не вынудит его уйти.