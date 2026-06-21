В Белгородской области дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Строитель Белгородской области, пострадавших нет.
Об этом проинформировал оперативный штаб Белгородской области.
В результате детонации в одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчёты оперативно потушили огонь. Также в доме выбиты окна и повреждён фасад.
Все экстренные службы работают на месте.
Ранее обломки беспилотного летательного аппарата упали в Крымске Краснодарского края. В результате этого загорелась хозяйственная постройка во дворе частного домовладения.