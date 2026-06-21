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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Строитель Белгородской области, пострадавших нет.

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Строитель Белгородской области, пострадавших нет.

Об этом проинформировал оперативный штаб Белгородской области.

В результате детонации в одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчёты оперативно потушили огонь. Также в доме выбиты окна и повреждён фасад.

Все экстренные службы работают на месте.

Ранее обломки беспилотного летательного аппарата упали в Крымске Краснодарского края. В результате этого загорелась хозяйственная постройка во дворе частного домовладения.