Путин отметил огромную отдачу врачей в поздравлении с Днём медработника

«Сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения, всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско‑акушерских пунктах, кто преподаёт в медицинских вузах и колледжах», — сказал Путин в видеообращении.