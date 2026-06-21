Путин отметил огромную отдачу врачей в поздравлении с Днём медработника

Путин подчеркнул, что всех сотрудников системы здравоохранения объединяет цель — служить людям и сохранять здоровье нации.
«Сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения, всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско‑акушерских пунктах, кто преподаёт в медицинских вузах и колледжах», — сказал Путин в видеообращении.
Поздравление Владимира Путина с Днём медработника. Видео © Max/Кремль. Новости.
Президент отдельно выразил благодарность врачам, работающим в зоне СВО.
«Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях. Спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров», — добавил он.
Глава государства также отметил вклад медицинских работников в исторических регионах России.
Ранее депутаты Государственной думы предложили установить минимальный уровень зарплаты для среднего и младшего медперсонала в государственных и муниципальных больницах. По их инициативе, оплата труда должна составлять не ниже 150% от средней зарплаты по региону. Официальное обращение направили в Минздрав РФ.
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