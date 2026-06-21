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Мадьяр выдвинул условие для принятия Украины в ЕС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Если Украина сможет успешно завершить переговоры с Брюсселем о вступлении в ЕС, то в Венгрии будет организован референдум о ее членстве в блоке, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, выступая перед журналистами в Брюсселе.

Источник: AP 2024

«Если Украина сможет завершить переговоры (С Брюсселем — Прим. ред.) в какой-то момент, то по этому вопросу будет проведен окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра», — сказал он.

По словам премьера, Венгрия недовольна попытками Брюсселя «протащить “Киев в ускоренном режиме, игнорируя страны, которые уже много лет ждут вступления в ЕС.

«Мы также инициировали, чтобы эта процедура проходила по-разному для всех, на основе заслуг и результатов», — добавил он.

В пятницу Мадьяр сообщил, что Венгрия исключила пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС. Он отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.

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